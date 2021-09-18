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وزيرة التضامن تزف بشرى لغير القادرين على سداد المصروفات المدرسية.. تفاصيل

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة منذ عام 2015 تتبنى مفهوما للفقر يشمل التعليم أو الصحة والسكن الآمن والثقافة والوعي والدخل، موضحة أن برنامج التنمية لتكافؤ الفرص التعليمية جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يجوز أن يتخلف أحد عن التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة، قائلة: نعمل على برنامج لرعاية غير القادرين على سداد المصروفات المدرسية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه جرى بدء برنامج التنمية لتكافؤ الفرص التعليمية بشكل دقيق لبحث حالة الأسر غير القادرة على دفع المصروفات المدرسية. 

وأكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الأسر المتأخرة عن سداد المصروفات المدرسية، ويتم دراسة حالة تلك الأسر للوقوف على أسباب عدم السداد، بالاضافة إلى أنه يتم دراسة قاعدة بيانات أسر تكافل وكرمة والأسر التي على حافة الفقر، مؤكدة أن الوزارة تقوم بسداد المصروفات عن تلك الأسر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج الإعلامي خيرى رمضان برنامج حديث القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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