الوادي الجديد في 24 ساعة| تمويل 23 مشروعا وتوفير 72 فرصة عمل.. وتنفيذ 50% من مشروعات الصرف الصحي بـ"حياة كريمة" في الفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

تمويل 23 مشروعا وتوفير 72 فرصة عمل في مركز الخارجة بالوادي الجديد

وفر المشروع القومي للتنمية البشرية والمحلية " مشروعك"، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، 72 فرصة عمل من خلال تمويل 23 مشروعًا في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن عدد المشروعات التي جرى تمويلها خلال شهر أغسطس الماضي 2021م، بلغ 32 مشروعًا بقيمة 3 مليون و271 ألف جنيه؛ وفرت فرص عمل لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له.

وأضاف مجدي،أنه جرى تمويل على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين 22 مشروعًا وفرت 70 فرصة عمل بتمويل قدره 3مليون و310 الف جنيه، بواقع 16 مشروعًا في يونيو و6 مشروعات في يوليو المنقضي.

وأوضح الطماوي ، أن أنواع المشروعات التي يجري تمويلها على سبيل المثال شراء آلات ومعدات ومشروعات تجارية وصناعية ومشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات المنزلية حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.

وتابع أن خطوات الحصول على قرض من مشروعك تبدأ بالتوجه إلى مقر "مشروعك" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لطلب الحصول على القرض، مؤكدا أن القرض يبدأ من 10000 جنيه حتى 2 مليون جنيه؛ ويجب التعرف على التراخيص المطلوبة من الموظف المختص بموقع المشروع.

يذكر أن برنامج مشروعك بدأ في عام 2015 بهدف خلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة من الريف إلى المدن وكذلك للحد من بعض الظواهر مثل الإرهاب والعشوائيات.صدق اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على اعتماد 93 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية م للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في العام المالي الجاري 2021/2022م؛ لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمركز وقراه.

من ناحية أخرى أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، أن خطة المشروعات الاستثمارية للمركز تشمل تخصيص 74 مليون و460 الف جنيه؛ لمشروعات ورصف الطرق الداخلية، وتخصيص 7 ملايين جنيه و800ألف جنيه؛ لمشروعات تحسين البيئة وتخصيص 7 ملايين و600 الف جنيه لمشروعات الكهرباء، وتخصيص 3 ملايين؛ لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمدينة والقرى.

اقرا ايضا:

وأضاف مجدي، أنه جرى البدء في تنفيذ مشروعات الربع الأول لموازنة العام المالي الحالي، خاصة في مشروعات الكهرباء، وطرح مشروعات رصف الطرق الداخلية؛ على أن تنتهي جميع مشروعات الخطة في يونيو 2022م.

إسكان الوادي الجديد: الانتهاء من ترميم مدينة "بلاط" الإسلامية بـ 17.3 مليون جنيه

انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، من مشروع ترميم وصيانة مدينة "بلاط" الإسلامية بتكلفة 17 مليون و325 الف جنيه.

وقال المهندس عادل عمر، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد، في تصريح صحفي ، إن المشروع جرى الانتهاء منه خلال 18 شهرًا من خلال جهاز الخدمة الوطنية؛ حيث تضمن ترميم وإعادة إحياء القرية الإسلامية بمدينة بلاط ،وتشمل تطوير 4 مواقع هي "ديوان العمدة - منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحون بلاط".

وبحسب مدير مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد يشمل المشروع أيضا ترميم 505 منازل على مساحة 22 فدانًا تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية؛ بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب العوامل المناخية.

وأضاف مدير مديرية الإسكان والمرافق أن المدينة تضم العديد من العمائر الدينية والمدنية مثل المساجد والكتاتيب والمنازل المكونة من طابق أو طابقين أو ثلاثة، كما ضمت العديد من العمائر الخدمية كالطواحين، والعصارات، والموانئ، والحوانيت.

ومدينة "بلاط" الإسلامية عبارة عن كتل سكنية ومنازل مبنية بالطوب اللبن من طابق وإثنين ومتلاصقة جرى بنائها على تل مرتفع للتمكن من صد هجوم الأعداء واختيار مكان صحي ومناسب بيئيًا بسبب ارتفاع الهضبة المبنى عليها المدينة، وتتميز بالبوابات والمنافذ الضيقة والسقائف وجميعها وسائل دفاعية لمنع دخول الأعداء إلى شوارع المدينة.

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 50 % من مشروعات الصرف الصحي بـ"حياة كريمة" في الفرافرة

انتهت الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من تنفيذ 50% من مشروعات الصرف الصحي بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريحات صحفيه اليوم السبت، إنه يجري إنشاء 16 شبكة مياه جديدة، ومد 10 شبكات أخرى في مختلف المناطق المستهدفة بنسبة تنفيذ بلغت 30 %، تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ الطرق بعد انتهاء أعمال البنية التحتية.

وأضاف الزملوط، أن المحافظة وفرت كافة قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي 107 قطعة، دون أية معوقات، وتوفير قطع أراضي لإنشاء 7 مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصاديًا.

وأشار الزملوط، إلى أن المبادرة تستهدف 4664 منزلًا، ما بين إنشاءٍ جديد لـ 2391 وحدة سكنية، ورفع كفاء لـ (2273) وحدة سكنية أخرى، أما عن قطاع المحليات فقد بلغت نسبة التنفيذ 19% لأعمال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية والتي تشمل (مكتب شهر عقاري – مكتب بريد – مركز تكنولوجي – سجل مدني – مكتب تموين – وحدة اجتماعية – وحدة محلية).