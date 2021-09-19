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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيفين جامع : مدير فرع جهاز المشروعات في قنا سيتوجه لأيوب وأسرته لتلبية متطلباته.. فيديو

أيوب
أيوب

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن أسعار التحف الخاصة بأيوب رخيصة بسبب أنها منتج محلي وصنع بخامات محلية، لافتة ألي أن منتجاته تأخذ الطابع المصري ، لافتة إلي أن والدته تحدت الظروف من أجل نشأة أولادها.

 


وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن والدة أيوب استغلت موهبة ابنها في صناعة منتجات محلية مشابهة ومنافسة للمنتجات المستوردة ، مؤكدة أن الصناعات الحرفية في مصر تراثية وسوف نخصص له جناح لعرض منتجاته  .

 

 

وأوضحت نيفين جامع ، أن أيوب يمكنه أن ينضم الينا في معرض تراثنا وهو اكبر معرض للحرف اليدوية ويقام في شهر 10 وهو الأن يقام للدورة الثالثة وهو كـ نوع من الدعم لأصحاب الحرف التراثية واليدوية .

 

وتابعت : سوف أقوم بأرسال مدير فرع المشروعات في قنا لأيوب وأسرته لتلبية متطلباته من اجل تطوير صناعته لافتة أن أسرة أيوب أعطتنا نوع من الأمل .

وزيرة التجارة والصناعة الصناعات الحرفية المشروعات وزيرة التجارة الصناعة أيوب

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