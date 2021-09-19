أبو مسلم : كيروش اختيار مميز للفراعنة.. والجهاز المعاون عليه الدور الأكبر

أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروجيت باختيار البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الوطني الأول خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل أمام الجابون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطـر 2022.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : " كارلوس كيروش مدير فني متميز وأثبت جدارته خلال تواجده بنادي ريال مدريد وحقق لقب كأس السوبر الإسباني ، وله تجربة مميزة مع فريق سبورتنج لشبونة تمكن خلالها من تحقيق كأس البرتغال ، كما تولى تدريب المنتخب البرتغالي ، والإيراني ، وأخيراً الكولومبي ، فهو اختيار موفق لتدريب الفراعنة ".

وأضاف : " اختيار ضياء السيد لمنصب المدرب العام للمنتخب الوطني ، إختيار موفق للغاية نظراً لتجربته السابقة مع منتخب الشباب ، وإشرافه على تدريب العديد من العناصر في هذا الجيل من اللاعبين مثل محمد صلاح و محمد النني و حجازي و غيرهم ، كما شغل منصب المدرب العام مع الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة ، وكذلك بقية عناصر الجهاز الفني مثل محمد شوقي وعصام الحضري و وائل جمعة وغيرهم ".