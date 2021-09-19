محمد فاروق : كيروش سعيد بوجود '' صلاح '' .. ومستاء من الدوري المصري

قال محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق و مقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني سعيد بتواجد نجم بحجم محمد صلاح في صفوف الفراعنة ".

وأضاف فاروق :" كارلوس كيروش يرى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، نموذج يحتذى به ، ويتمنى أن يكون لديه عدد كبير من اللاعبين المحترفين مثل صلاح ، كما أبدى سعادته بتواجد اللاعب في قائمة المنتخب لمباراتي ليبيا ضمن منافسات الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطـر 2022 ، وذلك بعد زوال اسم مصر من القائمة الحمراء لدى الحكومة الإنجليزية بسبب تداعيات ڤيروس كورونا ".

واختتم : " كارلوس كيروش مستاء من الدوري العام المصري ، ويرى أنه ليس على المستوى المطلوب ".