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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق : جلسة كيروش مع الجهاز المعاون امتدت لساعات

صدى البلد

 


أكد محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إجتمع بجهازه المعاون والمكون من ضياء السيد و محمد شوقي و عصام الحضري و وائل جمعة ، وذلك فور وصوله إلى القاهرة لبدء مهام عمله ".

وقال فاروق : كيروش بدأ الإجتماع بمشاهدة بعض التقارير عن مباريات المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2006 و 2008 و 2010 والتي توج بها الفراعنة ، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للقارات 2009 ، واستمرت الجلسة لبضع ساعات تحدث فيها عن الدوري المصري ، والنجم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وبقية المحترفين".

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر الوطني عن رسالة قام بتوجيهها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للفراعنة الكبار إلى لاعبي أندية الدوري الممتاز.

 

قال  وائل جمعة عبر تصريحات تليفزيونية: البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أكد أن باب المنتخب سيكون مفتوح أمام جميع لاعبي أندية الدورى الممتاز.

 

أضاف وائل جمعة : موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الوطنى يوم 26 سبتمبر الجاري استعدادا للدخول في معسكر مغلق يوم 28 وشرف ارتداء قميص منتخب مصر سيكون لمن يستحقه فقط مؤكدا أن كارلوس كيروش أخبرهم أن باب منتخب مصر سيكون مفتوح للجميع.

 

 شدد وائل جمعة على إنه شرف له تولى منصب مدير الكرة في الجهاز الجديد للفراعنة الكبار بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش مؤكدا أنه يتمنى أن يكون على قدر التحدي في المهمة التي أسندت إليه.

 

أشار وائل جمعة إلى أن الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني تشرفت بخدمة مصر وتعلم قيمة المكان جيدا لافتا إلى أنه يتمنى أن يعود الفراعنة إلى مكانتهم الطبيعية وتسيد القارة السمراء من جديد.

 

الصعود إلى المونديال 

 

أوضح وائل جمعة أن منتخب مصر لا ينظر إلا للمركز الأول مشيرا إلى أن كيروش تحدث معهم منذ اللحظة الأولى وأخبرهم بـ هدفه بالصعود لكأس العالم 2022 في قطر مؤكدا أن منتخب مصر يستحق أن يكون مدربه من الصفوة في العالم.

 

تابع وائل جمعة: أعلم قيمة منتخب مصر ودافعت عنه بكل ما أوتيت من قوة سواء داخل الملعب أو خارجه  وسأفعل كل ما بوسعي مع المنتخب في مكانه وقمت بالتواصل مع أكثر من لاعب وكذلك ضياء السيد المدرب العام وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى لأن هدفنا تجميع اللاعبين على الروح الجميلة ويهمنا علاقتهم مع بعضهما.

 

واستطرد مدير منتخب مصر: محظوظون بـ كارلوس كيروش وسوف يكون إضافة كبيرة للمنتخب وهو يمتلك خبرات وتجارب كبيرة وعينه قوية في اختيار اللاعبين وتفاجئنا بمعرفته ببعض اللاعبين وتجميعه معلومات عنهم.

 

واختتم حديثه قائلا : الثنائى محمد صلاح ومحمد النني من العناصر الأساسية للفراعنة الكبار مشيرا إلى أن كارلوس كيروش طلب تقرير عن أي لاعب مصري محترف فى الخارج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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