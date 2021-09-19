رئيس سموحة : تعاقدنا مع 11 لاعبا بدون مقابل .. وصفقة تاريخية خلال ساعات

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن الفريق الأزرق هو الأنشط في سوق الانتقالات الصيفية الجارية

وقال عامر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :" سموحة تعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين ، ومن بينهم 11 لاعبا في صفقات انتقال حر ، على رأسهم أليو سيلا ، و داسفاو فيريرا و حسين فيصل ومهاب أشرف و أحمد سعد وبهاء مجدي

وغيرهم من اللاعبين المتميزين ، عقب رحيل بعض نجوم الفريق مثل حسام حسن الذي انتقل إلى النادي الأهلي ومصطفى فتحي الذي انتهت إعارته إلى الزمالك ، وكذلك أحمد عبد القادر الذي عاد إلى القلعة الحمراء ، ومحمود البدري الذي انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا ".

وتابع :" سنعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة ، وهو مهاجم سوبر يلعب في أحد أندية الدوري الإسباني الدرجة الأولى ، لكن لا أستطيع الإفصاح عن اسم أو جنسية اللاعب الآن".