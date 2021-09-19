البائع الفصيح يفاجئ الجميع بعد إهدائه قصيدة لوالدته والأخرى باكية.. فيديو

البائع الفصيح أيوب عبد اللاه يستعرض موهبته في الشعر علي الهواء ووالدته تبكي تأثرا بالشعر الذى القاه ويقوم هو وأخوته لتقبيل يدها .

قال أيوب عبد اللاه البائع الفصيح ، أن إخوتي يساعدوني في تصنيع التحف والأعمال الصعبة أنا من يقوم بها وانا من يعطي اللمسة الأخيرة للأعمال .



واضاف أيوب عبد اللاه خلال لقائه في برنامج "التاسعة "المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن أي شيء يتم صناعته معرض للكسر مؤكدا أن أسعار منتجاته تبدأ من 5جنية حتي 100 جنية .



واوضح أيوب عبد اللاه ، أن التحف التي أقوم بصناعتها وبيعها توازي في الجودة التحف الأخرى ولكن الأخرى تباع بـ1500 والتي أقوم بصناعتها تابع بـ100 جنية والاثنين يتم وضعهم في النيش وتيم الغلق عليهم ولا يتم استعماله من قبل العروسين .

ومن جانبها تابعت قالت عواطف علي والدة البائع الفصيح ، إنها تعمل خياطة ولديها 5 بنات و4 أولاد وأكدت أنها عملت من اجل أن تقوم بتريبتهم لان والدهم توفي وهم صغار وقمت بتعليمهم تعليم متوسط ، واعتبر أزواج بناتي مثل أولادي .

واستكملت عواطف ، أنها لديها 12 حفيد وأشارت إلي أن ابنها الأكبر أيوب عبد اللاه يجيد النحت منذ صغرة ويعمل الأن علي صناعة التحف التي نبيعها وأول شيء قام بصناعته من النحت هو " الطفاية " ، لافتة أنها وقف إلي جانبها في تربية أخوته وأشارت إلي أن التحف التي يصنعها ابنها جيدة وسعرها مناسب للمواطن وتصل سعرها إلي 100 جنية .