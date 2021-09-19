نادين : اعتزال الباليه اصعب عليا من الفن وزوجي لم يتدخل في قرار اعتزالي

قالت الفنانة نادين ان اعتزال البالية اصعب علي من اعتزال الفن و كان اهون يقطعوا لى صباع و ما اترك البالية .



و اضافت خلال لقاءها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان رجوعها للفن بسبب مكالمة من الفنانة منى ذكى ، و قالت لى معايا فيلم و ليكى دور مكتوب عليكى ، و قولت ليها منى انتى مش واخده بالك اني اعتزلت من ١٧ سنة ، فقالت لى اللى زينا مش بيعتزل ، والكلمة دى هزتنى جدا ، و قولت ليها لا قالت لى مفيش حاجة اسمها لا فكرى و ارجعيلى تانى .

و تابعت نادين ان ابنها كان معاها في العربية و سامع الكلام و قالى يا ماما مين بيكلمك فقولت ليه دى منى ذكى قالى بتاعة تيمور و شفيقة و فوجئت انه بيشوف أفلام و متابع و قلت له انا سيبت الفن علشانكم فقال لى و احنا بنقول ليكى ارجعى و تحدثت مع زوجى و قال لى انا لم اتدخل في قرار اعتزالك و لو عاوزه ترجعى ارجعى .