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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط أسلحة محظورة وعصا شرطية مع راكب أجنبي في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا بحوزته أسلحة بيضاء وعصا حديدية من التي تستخدمها الأجهزة الأمنية ويحذر حيازتها،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. 

تمت عملية الضبط بمجهود مشترك بين ورديتين متتاليتين من إدارات جمارك الركاب مبني رقم ٢ الإدارة الاولي برئاسة احمد سعد عبد المطلب وكل من احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة ومحمد إبراهيم عمر وسامي نبيل مأمورا الجمرك والإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفي هاشم وكل من عمرو عطية مدير الحركة ورنا رجب مأمور الجمرك. 

بالتفتيش والفحص تبين أن المضبوطات عبارة عن ٣ مطواة مرقوم عليهم عبارات واسماء والقاب باللغة العربية مثل " ابو انس " وأيضا عصا حديدية "أدونيك" ينطوي من التي يستخدمها رجال الامن والجميع محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما ورد في تأشيرة وتقرير رجال شرطة المفرقعات بالمطار. 

أمر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب واحالته للنيابة المختصة.

 

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