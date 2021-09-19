ردورد مضحكة.. أغرب مصائب المصريين في الصغر.. فيديو

رصدت عدسة موقع "صدى البلد" أراء الجماهير في الشوارع المصرية المختلفة حول أغرب "المصائب "التي كانوا يفعلونها أثناء ضغرهم أو يفعلها أبنائهم وذلك من باب الداعبة .

فقالت " نعمة محمد" "بنتي الصغيرة خليتنا عقدين وولعت في شعرها بالولاعة ولاقينا الدخان طالع علينا، وفضلنا نجري في الشقة عشان نطفيها".

وأشار "فؤاد محسن" إلي أنه كان يهرب من المدرسة وكان يومياً يجدة مدرسة يلعب في صالة الألعاب مع زملائة، ويبلغ والدة حتي يضربه.

ونوة "عمر خالد" عن أنة كان يسرق الشوكلاتة من محل البقالة من الشارع الساكن فية دون أن يشعر صاحب المحل مقابل جنيه يومياً يشتري بيه الحلو.

وأضاف" بدري علي" أنة كان يعتبر الثلاجة مكان "الحمام " وأكتشفت ذالك والدتة مؤخراً بعد أن كانت ترمي الطعام الذى بالتلاجة بشكل يومي.

وأختتم " بيومي عليش" بأنة كان يذهب ليشاهد ماتشات الدوري أثناء الدراسة دون علم والدته حتي سقىط في مادة ثم اعترف لها.