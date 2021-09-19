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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالستار صبري : انتظر عرضا رسميا للتواجد في جهاز مورينيو بـ روما

صدى البلد

قال عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، إنه ينتظر عرضا رسميا من نادي روما الإيطالي، للتواجد في الجهاز الفني للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف عبدالستار صبري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” تربطني بجوزيه مورينيو ذكريات كثيرة منذ تدريبه لي في بنفيكا ،مورينيو سأل علي عند وصوله إلى مصر للتواجد بالاستوديو التحليلي، ببعض المباريات بكأس الأمم الإفريقية 2019″.

وأكمل:” التقيت أنا ومورينيو، عندما حضر إلى مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، وأخبرته إنني أريد العمل معه، وكنت قريبا من التواجد في جهازه الفني بتوتنام هوتسبير لكنه رحل عن الفريق، ثم تحوّل لتدريب روما”.

وتابع :” لدى علاقات جيدة بالمدربين البرتغاليين وكنت أتمنى التواجد بالجهاز الفني لكيروش أعرف اسلوب المدربين البرتغاليين والنواحي النفسية أبرز ما يميزهم”.

 

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