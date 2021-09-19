الدوري الإنجليزي .. تعرف على موعد المباريات المتبقية من الجولة الخامسة

لعبت معظم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بدأت بمباراة حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد، وأمس فاز برينتفورد على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وفاز واتفورد على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وسقط فريق مانشستر سيتي، في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامتون، في حين حقق أرسنال فوزه الثاني على التوالي بالتفوق على بيرنلي بهدف نظيف.

وتُختتم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، بثلاث مباريات، حيث سيلعب برايتون مع ليستر سيتي، الساعة الثالثة عصرًا، وفي نفس التوقيت ستكون مباراة وست هام مع ضيفه مانشستر يونايتد، في حين تقام آخر المباريات في الخامسة والنصف بمباراة بين توتنهام وتشيلسي بملعب السبيرز.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول (13 نقطة)

2- مانشستر سيتي (10 نقاط)

3- مانشستر يونايتد (10 نقاط) وله مباراة أمام وست هام

4- تشيلسي (10 نقاط) وله مباراة مع توتنهام

5- إيفرتون (10 نقاط)

6- برايتون (9 نقاط) له مباراة مع ليستر سيتي

7- توتنهام (9 نقاط) له مباراة مع تشيلسي

8- وست هام (8 نقاط) له مباراة مع مانشستر يونايتد

9- برينتفورد (8 نقاط)

10- أستون فيلا (7 نقاط)



