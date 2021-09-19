هشام صالح يوضح وداع مصر المبكر لمونديال الصالات

قال هشام صالح، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة الصالات، إن نتائج الفراعنة بالصالات تراجعت بشدة بعد رحيله عن منصبه.

وأضاف هشام صالح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” المنتحب المصري للصالات، حقق تحت قيادة المركز الـ19، لكن الفريق ودع حاليا منافسات كأس العالم رغم تواجدنا في أضف مجموعة، والتي تذيلنا فيها المجموعة”.

وتابع :” نحن نعمل من أجل مصر، ومن المفترض أن ننحي مشاكلنا الشخصية جانيا، ولكن منتخب الصالات كان ضحية لأخطاء الجبلاية وأصبحنا حاليا في المركز 31 عالميا.

ودع منتخب مصر لكرة الصالات، كأس العالم لكرة الصالات في المركز الرابع للمجموعة الثانية بعد الخسارة من أوزبكستان بنتيجة 1/2.

وفاز الأربعاء الماضي المنتخب الوطني لكرة الصالات، على منتخب جواتيمالا 6-3 في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم التي تقام حاليًا في ليتوانيا .

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات فنياً، جهاد عرفة المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات والدولي السابق وسامح صالح مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى ويترأس الجهاز الفني الأسطورة تامر إسماعيل.

ويشارك منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة بالمجموعة الثانية، في مونديال الصالات الذي يقام بليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل 2021.