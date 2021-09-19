محمد عواد يكشف أسباب ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك وحقيقة رحيله

كشف محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أسباب إبتعاده عن المشاركة مع الزمالك وحقيقه رحيله.

وقال عواد في ضيافة "أون تايم سبورتس 1": "أبلغت حسين لبيب رئيس النادي أنه ليس لدي مشكلة في ذلك وكنت صريحا، لن ألعب في مصر غير للزمالك ورغبتي واضحة، وطلبت منه تسويقي في الدوري السعودي بعد الموسم الجيد الذي قدمته هناك".

وأكمل: "أعطيت للنادي خيارا برحيلي رغم أن رغبتي الأولى هي اللعب للزمالك، لكنه أكد لي أن المدرب يرى أن لي مكانة جيدة داخل الفريق".

وواصل محمد عواد قائلا: "استبعادي من المشاركة في المباريات كان صدمة بالنسبة لي لم أستوعبها خاصةً أنني قادم من الدوري السعودي، لكني كنت أجتهد في التدريبات وكنت أتدرب على ركلات الجزاء لمدة ساعة بعد نهاية المران".