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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الزمالك على الحكم النهائي لصالح جروس بـ 700 ألف دولار

صدى البلد

تحدث عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على خطة ناديه على جدولة مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

وقال أدهم عبر قناة الحياة: "جروس طالب الزمالك أكثر من مرة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ولكن الإدارات السابقة لم ترد عليه لذلك اتخذ الإجراءات القانونية الرسمية ضد النادي للحصول على مستحقاته".

وأضاف "لجنة الانضباط أرسلت قرارا أبلغتنا خلاله بضرورة دفع مستحقات جروس بموعد أقصاه 10 أكتوبر ولكننا سنتقدم باستئناف لتأجيل القرار من أجل التواصل مع جروس لمحاولة جدولة هذه المستحقات وهي 662 ألف يورو".

وقال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك، حصل على حكم نهائي من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، : إن المدير الفني السويسري، كريستيان جروس،  حصل على حكم نهائي بأحقيته في الحصول على 700 ألف دولار، من نادي الزمالك، في مهلة لاتزيد عن 30 يوما.

وأوضح حتحوت، أن جروس حصل على حكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته بالزمالك، وعدم حجز تذاكر السفر له في عهد المجلس السابق، بجانب عدم حضور محامي الزمالك، للجلسة مما أدى لصدور الحكم لصالح جروس .

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