عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال يشارك جمهوره بـ صور من حفله الأخير.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان أحمد جمال عدة صور له من حفله فى مدارس الخطيب ، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام . 

 

وعلق احمد جمال قائلا “ من حفل مدارس الخطيب مبروك لكل الطلبة الاوائل و المتفوقين و ان شاء الله نشوفكم في المستقبل حاجة كبيرة ”.

txt

أحمد جمال يطرح أغنية إنتى عجبانى.. فيديو

وكشف المطرب أحمد جمال، عن الصعوبات التي واجهته في حياته، قبل وصوله للشهرة والنجومية، قائلا «لو قعدت أوصف متاعب الحياة العملية خاصة آخر 7 سنوات، هنلاقيها كتير جدًا، زي مثلًا لما تتخرج من الجامعة الواحد بيبقى فاكر الحياة وردي وهيشتغل على طول، فأنا اتخرجت من أرب آيدل، بس مكنش عندي خبرات في الحياة العملية».

وأضاف أحمد جمال، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه قد بدأ الغناء منذ أن بلغ الـ9 سنوات، «البدايات كانت صعبة جدًا خاصة بعد التخرج من أرب آيدل، مكنتش عارف هقدم إيه للجمهور، يعني الناس سمعتني بالعود، كنت في حيرة، هل استمر على الأغاني القديمة ولا أجاري العصر اللي عايشينه بأغاني جديدة».

 

وأشار أحمد جمال إلى أنه عقب التخرج، ومع أول ألبوم له «اضحكي» حقق نجاحًا كبيرًا، «أهم شيء بالنسبة لي كان استمرارية النجاح، بعد كده بقيت أخش في خضم الحرب»، موضحًا أن أول مطلب يقابل أي فنان هو الإنتاج، «الواحد يسأل نفسه هيروح فين انتاجيًا، العروض بتبقى كتير والاختيار مش سهل، خاصة إني كنت في أرب آيدل، وإنتاجها كبير جدًا فلازم أروح شركة إنتاج بنفس الحجم».

 

وتابع: «مينفعش أقدم مستوى أقل من اللي قدمته في البرنامج، ولازم أركز وأشوف أي من شركات الإنتاج رتمها عالي وأسرع، أرب آيدل بيدي للواحد شهرة كبيرة، ممكن تعيشني شوية، بس لو مفيش نجاح يحافظ على الشهرة دي يبقى هتختفي».

الفنان أحمد جمال أحمد جمال

ترشيحاتنا

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي المواطنين لقاح كورونا بحملة «سجل الآن» بالشرقية|صور

لا يتعب ولا يشعر بالنعاس.. رجل لا ينام إلا 30 دقيقة في اليوم

الدوري الإنجليزي .. تعرف على موعد المباريات المتبقية من الجولة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

مسؤول سابق : الاستخدام الخاطئ للاجهزة الكهربائية يسبب عطلها

سعر الذهب اليوم الأحد 19-9-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال حال ارتكاب هذا الفعل

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ