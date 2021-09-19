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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج زمني  لتوزيع كروت الفيزا لأسر الشهداء والمصابين من أبناء سيناء

توزيع كروت فيزا كارت
توزيع كروت فيزا كارت تعويضات اسر الشهداء في سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  أنه تم  تخصيص  ٤٠٠٠ كارت فيزا لأسر الشهداء والمصابين من أبناء سيناء  كدفعة أولى للمحافظة ..حيث تحدد برنامج لتوزيع كروت الفيزا  ، اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ٣ ايام متتالية ،حيث سيتم توزيع عدد من الفيزا كارت  لمن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمركز شباب العريش.

و لفت الي انه تحدد  يومي الأحد والاثنين 19_20 سبتمبر الجاري لشهداء ومصابى قرية الروضة والثلاثاء 20 سبتمبر لباقي قري مركز بئرالعبد، ويومي  26_27 سبتمبر الجاري سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة. 

الشيخ زويد 

وأضاف أنه تم تخصيص يوم الاربعاء القادم 22 سبتمبر الجاري  لتوزيع كروت الفيزا علي اسر الشهداء  بمدينة الشيخ زويد ويوم الخميس23 الجاري علي اسر الشهداء  بمركز الحسنة بوسط سيناء .
وأوضح أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجة مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى فى أى محافظة أخرى لصرف التعويض او صرف التعويضات من اي ماكينة سحب .

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فيزا أسر الشهداء برنامج زمني

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