بـ إطلالة جديدة.. أحدث ظهور لـ إنجى علاء على السوشيال ميديا | شاهد

نشرت المؤلفة إنجى علاء عدة صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انسجرام ”.

وعلقت انجى علاء قائلة “ الحب مثل الزهرة ، عليك أن تدعه ينمو ”.

وعبرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: “من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية”.