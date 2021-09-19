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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. 2544 طلب تجديد بطاقات وإقامات المستثمرين الأجانب

عمان
عمان

بلغ عدد المنشآت التجارية فى عمان و التي تقدمت بطلب تجديد بطاقات وإقامات المُستثمرين الأجانب إلكترونيا خلال الفترة منذ بداية 2020 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 2544 منشأة؛ منها 1115 منشأة خلال السبعة أشهر الماضية فقط من العام الجاري؛ وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

و قامت وزارة التجارة العمانية بتجديد بطاقات المستثمرين عبر القنوات الإلكترونية، وذلك بالتنسيق  والتعاون مع الجهات المعنية، تم استقبال الطلبات إلكترونيًا؛ لتسهيل إجراءات تجديد بطاقة المستثمر خلال الفترة الماضية، وبدون الزيارات الميدانية، والاكتفاء بتقديم المستندات المعززة بفعالية الشركة وأنشطتها الاقتصادية والتزامها بضوابط الاستثمار الأجنبي. وعليه يمنح تجديد بطاقة المستثمرين لمدة سنة، وأكدت الوزارة أن الفريق المختص سيقوم بأعماله التفتيشية بعد انتهاء جائحة "كوفيد-19".

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وأكدت دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

وزارة التجارة والصناعة كوفيد-19 جائحة كوفيد-19 التجارة والصناعة المستثمرين الأجانب

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