أحد رموز الجزائر الوطنية.. ولي عهد أبو ظبي يعزي في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة

بعث ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة في وفاة رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رحم الله عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق وأحد رموزها الوطنية.. ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأضاف: "خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعبا ولعائلته الكريمة".

وتوفي، الجمعة، الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا بتنكيس أعلام البلاد، لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واختفى بوتفليقة من الظهور علنيًا منذ إصابته بجلطة عام 2013، ولم يظهر للعيان منذ أن أجبره الشارع والجيش على الاستقالة في الثاني من أبريل 2019.

