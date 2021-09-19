عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرات المحبة والسلام يناقشن نتائج تدريبات القومى للمرأة

صدى البلد

عقدت مجموعة سفيرات المحبة والسلام من واعظات و راهبات و خادمات من وزارة الاوقاف والكنائس المصرية الثلاث عضوات مبادرة سفيرات المحبة و السلام التابعة للمجلس القومي للمراة اجتماعهن الدوري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة نتائج اللقاء التدريبي الذي عقده المجلس لهن لتعريفهن بالاجندة الدولية للامن والسلام وتعريفهن بدور المراة المصرية في حفظ الامن والسلام  على المستوى الوطني و دور الدولة في مبادارت حفظ الامن والسلام اقليميا ودوليا كما ناقشن كيفية ترجمة اهداف الاجنده في شكل انشطة جماعية وثنائية والنزول بها للمواطنين لتعريفهم بها.


وانتهى الاجتماع باقرار مجموعة من الانشطة المشتركة و المقترح التي سيقومون بتنفيذها سويا مع المواطنين في القري التي تشملها مبادرة حياه الكريمة تماشيا مع خطة الدولة لتنمية هذة القري وتحسين جودة  حياة المواطنين المقيمين بها.

 
تهدف الانشطة  الى التواصل مع المستهدفين لتوعيتهم بالمشروعات التنموية التي تنفذها بقراهم و اثارها  الاقتصادية والاجتماعية على حياتهم اليومية كما تم تشكيل فريق عمل لكل محافظة يقوم بصياغة خريطة الانشطة لتغطية اكبر عدد من قرى المبادرة مدار العام التي ستنفذ بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات المعنية.

 
يذكر ان المجلس القومي للمراة اطلق مبادرة المحبه و السلام  وهي الاولى من نوعها عام ٢٠١٧ بدعم من وزارة الاوقاف ورؤساء الكنائس المصرية الثلاث بهدف العمل المشترك لنشر قيم المحبة والسلام في ربوع الوطن من خلال المشاركة في اللقاءات التثقيفية و الفعاليات الميدانية و حملات طرق الابواب التي ينظمها المجلس

ترشيحاتنا

وعد وعهد.. حركة حماس تزف بشرى سارة بشأن أسرى سجن جلبوع

تفترش الرصيف.. إنقاذ فتاة جامعية من الشارع في البحر الأحمر

رجل أعمال صيني يفقد 27 مليار دولار لهذا السبب

وزارة التخطيط تطلق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية

توفيق أوضاع..وزير المالية يوجه رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة بالتجارة الإلكترونية

هل التثاؤب أثناء الصلاة وعند قراءة القرآن من الشيطان أم حسد ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامك بهذا الفعل بالمحاور المرورية

673 ألف وفاة.. تعرف على أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

فيديو

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ