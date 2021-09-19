نائب محافظ القليوبية يتابع إزالة العقارات المخالفة بشبرا الخيمة

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي إزالة العقارات الصادر بشأنها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للخطورة الداعمة بمنطقة شبرا البلد.

أكد نائب محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات سرعة الانتهاء من رفع ناتج الهدم لتسيير الحركة بالشوارع المحيطة.

كما تابع نائب محافظ القليوبية إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق الحي ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وخلال الجولة التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين قاطني العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لهم مشيرا إلى متابعة السيد المحافظ المستمرة لأعمال اللجان الخاصة بمتابعة صرف التعويضات لإنهاء أعمالها بأقصى سرعة ممكنة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة موسعة لازالة الاشغالات من الشوارع والميادين وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة شارك فيها اللواء أحمد الصائغ مساعد مدير الأمن ومأمور مركز الشرطة والأجهزة المعاونة واستهدفت ازالة ورفع الاشغالات وتحرير الشوارع والطرق والميادين لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأشار عبدالمنعم الى ان الحملة اسفرت عن ضبط 33 اشغال طريق ، 25 نظافة عامة ، 146ازاله فورية ، 98 فرش مؤقت 25 ازاله وصله كهربائية ، 17اعلانات ، 143بائع متجول ، 45 تندة مخلفة ، 3 أكشاك بدون إجراءات ترخيص ،11غرزة شاي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شهد إطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وتابع المحافظ سير عمل الأتوبيس لتسجيل المواطنين للقاح بموقف بنها العمومى وميدان المحطة بمدينة بنها، ثم توجه لنادى السلام للمعاقين لمتابعة تلقى المواطنين للقاح وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأكد على توفير مقاعد مخصصة لراحة المواطنين أثناء تلقى اللقاح وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.