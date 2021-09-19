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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أندية الدوري الممتاز تنتخب رابطة المحترفين.. اليوم

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

تعقد اليوم الأحد أندية الدورى الممتاز اجتماعا بمقر اتحاد الكرة المصري، لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021 -2022.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر الماضى ، لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه تمت مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة اليوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية ال18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.

الدوري الممتاز اتحاد الكرة المصري المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة المكتب التنفيذى للموسم الكروى الجديد

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