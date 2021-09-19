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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجالية الروسية بالغردقة تتوافد على القنصلية للتصويت في انتخابات مجلس الدوما

توافد الجالية الروسية
توافد الجالية الروسية بالغردقة على القنصلية للتصويت

استقبلت اليوم القنصلية الروسية بالغردقة الناخبين الروس سواء من المقيمين بمدينة الغردقة منذ الصباح الباكر أو السياح الوافدين للغردقة للتصويت في انتخابات مجلس الدوما.

 وأعلن القنصل الروسي بالغردقة فيكتور فوروباييف أنه تم الاستعداد لانتخابات مجلس الدوما بالقنصلية الروسية بالغردقة .

وأضاف فورباييف أن لدينا عدد كبير من الجالية الروسية داخل الغردقة يتجاوز 20 ألف مواطن روسي بالإضافة إلى السياح المتواجدين داخل القرى والمنتجعات.

وأشار القنصل الروسي إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل محافظة البحر الأحمر، لتأمين وتنظيم عملية التصويت، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لنقل المواطنين من وإلى مقر القنصلية الروسية بالغردقة.


وشدد فيكتور فوروبييف على أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وأن استخدام الأقلام أحادية الاستخدام جزء من الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.

 

الغردقة القنصلية الروسية انتخابات الجالية الروسية البحر الأحمر

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