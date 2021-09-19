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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي: تحويل البرلمان العربي إلى إلكتروني بالكامل بحلول 2022

صدى البلد

أعلنت هيئة مكتب البرلمان العربي موافقتها على مقترح  عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن تحويل البرلمان العربي إلى برلمان إلكتروني بالكامل، وذلك في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة للمعايير العالمية في العمل البرلماني وتحقيق قفزة نوعية في شمولية المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي لكل متابعيه.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي اليوم برئاسة العسومي  بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة وبحضور أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي وموظفي الأمانة العامة .

من جانبه أكد "رئيس البرلمان العربي"، أهمية هذه الخطوة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة وتنظيم العمل الداخلي لأعضاء البرلمان العربي وموظفي الأمانة العامة، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر منصة عمل شاملة ومتكاملة متوفر بها كافة البيانات والمعلومات ما يسهل سرعة الوصول إليها وبأسرع وقت ويخلق تفاعلية أكبر مع أعمال البرلمان العربي ونشاطاته، كما يساعد على سير اجتماعات اللجان والجلسات وطرح المواضيع التي سيتم مناقشتها وذلك من خلال اعتماد الحاسب الآلي في قاعة جلسات البرلمان العربي ونقل وقائع الجلسات عبر شاشات عرض لخدمة الأعضاء والحضور والإعلاميين، بالإضافة إلى استخدامه برنامج إلكتروني حديث يسجل جميع نقاشات الجلسة.

وأعرب أعضاء هيئة المكتب عن اهتمامهم بمقترح رئيس البرلمان العربي  في ضوء سعي البرلمان العربي إلى رفع كفاءة العمل البرلماني ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في منظومة العمل البرلماني والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدين أنه سيحدث طفرة غير مسبوقة في عمل البرلمان العربي وذلك في  مرحلته الجديدة وتفاعله مع الجميع ونشاطاته الكثيرة والملموسة على الصعيد الدولي والإقليمي.

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