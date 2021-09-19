رئيس نادي القضاة: التحكيم التجاري الحل الأمثل لتسوية المنازعات الاستثمارية

أكد المستشار محمد عبد المحسن , رئيس نادي قضاة مصر ، أن هناك أهمية قصوى للتحكيم التجاري في الحياة المعاصرة , باعتباره الوسيلة الأفضل لحل المنازعات التجارية والاستثمارية , ولذلك كان التوجه لعقد الدورة التخصصية في التحكيم التجاري , بهدف المساهمة في تأهيل قضاة مصر في هذا المجال الهام.

وجه المستشار محمد عبد المحسن , خلال فعاليات افتتاح الدورة التخصصية , في التحكيم التجاري الدولي للقضاة , والتي تعقد بالتعاون بين مركز كميت للتحكيم الدولي وكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , الشكر , لمركز كميت للتحكيم الدولي الذي يضم في مجلس امنائه قامات من شيوخ القضاء ممن اكتمل عطاءهم ومن كبار رجال القانون , كما وجه الشكر لكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , على تعاونهما مع نادي القضاة في تنظيم وإعداد تلك الدورة .

أشار رئيس نادي القضاة , إلى أنه تم المراعاة في البرنامج التدريبي , أن يكون بمحاور منضبطة تسهم في تحقيق الهدف منه , وأن يشارك في المحاضرات قامات كبيرة متخصصة في هذا المجال ولهم جزيل الشكر .



أكد المستشار عبد المحسن إلى أن التحكيم قضاء اختياري موازي وليس قضاء استثنائيا للقضاء العادي , ولا يعد سلبا لاختصاصاته أو افتئاتا عليه أو مساسا باستقلاله , بل يسهم في رفع العبء عن كاهله , بما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة المرجوة , ومن ثم يجب التوسع فيه وانتشاره , مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بمنع القضاة المؤهلين من العمل كمحكمين , ولكن طبقا لشروط وضوابط يتم وضعها من قبل مجلس القضاء الأعلى .



حضر حفل الافتتاح , شيوخ ورموز القضاة والقانون , و الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم التجاري الدولي , والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , والمستشار أبو الحسين فتحي قايد النائب الأول لرئيس نادي القضاة , والمستشار محمود الميرغني عضو مجلس إدارة نادي القضاة , والمستشار فهر عبد العظيم عمارة المقرر العلمي للدورة والمستشار أشرف عيسي المنسق العام .



كما حضر نواب رئيس مجلس أمناء كميت للتحكيم الدولي المستشار محمد رضا شوكت والمستشار دكتور فتحي المصري والسفير عبد الحميد بشرى عن دولة السودان والمستشار محمد الشيدى عن سلطنه عمان .



ومن أعضاء مجلس الأمناء والإدارة بمركز كميت المستشار أحمد سعد الدين -وكيل مجلس النواب , والدكتور ماجد الشربيني والدكتور جمال أبو ضيف والمستشار أشرف واصل والمستشار كمال خليفة والمستشار دكتور سمير جاويد والدكتور أحمد حميدة ومحمد اشرف واصل ومصطفى عيسى .



ومن نادي القضاة المستشارون , محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة , وشادي خليفة و حازم أبو سديرة , وأسامة الصيرفي أعضاء مجلس إدارة النادي , والذين كانوا في استقبال القضاة , وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بجانب اللجنة المنظمة .