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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس نادي القضاة: التحكيم التجاري الحل الأمثل لتسوية المنازعات الاستثمارية

نادى القضاة
نادى القضاة

أكد المستشار محمد عبد المحسن , رئيس نادي قضاة مصر ، أن هناك أهمية قصوى للتحكيم التجاري في الحياة المعاصرة , باعتباره الوسيلة الأفضل لحل المنازعات التجارية والاستثمارية , ولذلك كان التوجه لعقد الدورة التخصصية في التحكيم التجاري , بهدف المساهمة في تأهيل قضاة مصر في هذا المجال الهام.

وجه المستشار محمد عبد المحسن , خلال فعاليات افتتاح الدورة التخصصية , في التحكيم التجاري الدولي للقضاة , والتي تعقد بالتعاون بين مركز كميت للتحكيم الدولي وكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , الشكر , لمركز كميت للتحكيم الدولي الذي يضم في مجلس امنائه قامات من شيوخ القضاء ممن اكتمل عطاءهم ومن كبار رجال القانون , كما وجه الشكر لكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , على تعاونهما مع نادي القضاة في تنظيم وإعداد تلك الدورة .

أشار رئيس نادي القضاة , إلى أنه تم المراعاة في البرنامج التدريبي , أن يكون بمحاور منضبطة تسهم في تحقيق الهدف منه , وأن يشارك في المحاضرات قامات كبيرة متخصصة في هذا المجال ولهم جزيل الشكر .


أكد المستشار عبد المحسن إلى أن التحكيم قضاء اختياري موازي وليس قضاء استثنائيا للقضاء العادي , ولا يعد سلبا لاختصاصاته أو افتئاتا عليه أو مساسا باستقلاله , بل يسهم في رفع العبء عن كاهله , بما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة المرجوة , ومن ثم يجب التوسع فيه وانتشاره  , مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بمنع القضاة المؤهلين من العمل كمحكمين , ولكن طبقا لشروط وضوابط يتم وضعها من قبل مجلس القضاء الأعلى .


حضر حفل الافتتاح , شيوخ ورموز القضاة والقانون , و الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم التجاري الدولي , والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر , والمستشار أبو الحسين فتحي قايد النائب الأول لرئيس نادي القضاة , والمستشار محمود الميرغني عضو مجلس إدارة نادي القضاة , والمستشار فهر عبد العظيم عمارة المقرر العلمي للدورة والمستشار أشرف عيسي المنسق العام .


كما حضر نواب رئيس مجلس أمناء كميت للتحكيم الدولي المستشار محمد رضا شوكت والمستشار دكتور فتحي المصري والسفير عبد الحميد بشرى عن دولة السودان والمستشار محمد الشيدى عن سلطنه عمان .


ومن أعضاء مجلس الأمناء والإدارة بمركز كميت المستشار أحمد سعد الدين -وكيل مجلس النواب , والدكتور ماجد الشربيني والدكتور جمال أبو ضيف والمستشار أشرف واصل والمستشار كمال خليفة والمستشار دكتور سمير جاويد والدكتور أحمد حميدة ومحمد اشرف واصل ومصطفى عيسى .


ومن نادي القضاة المستشارون , محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة , وشادي خليفة و حازم أبو سديرة , وأسامة الصيرفي أعضاء مجلس إدارة النادي , والذين كانوا في استقبال القضاة , وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بجانب اللجنة المنظمة .

المستشار محمد عبد المحسن , رئيس نادى قضاة مصر ى للتحكيم التجاري تأهيل قضاة مصر

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