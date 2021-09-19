إسلام عنان : بعض الدول تخزن لقاحات كورونا بكميات تكفيها 3 سنوات

أكد الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة : أن هناك بعض الدول في العالم تخزن ما يكفيها من اللقاحات لمدة 3 سنوات قادمة ، في حين أن هناك دول تفتقر للقاحات ، فيما وصفه بالأنانية ، موضحا أن الحل الوحيد لحماية العالم من كورونا هو تطعيم شعوب العالم كله .

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، عبر " زووم " لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " : ستظل هناك مشكلة في اللقاحات طالما هناك عدم عدالة في التوزيع ، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول بدأت في تطعيم الأطفال ، في حين أن هناك دول أخرى تحرص على تطعيم وحماية كبار السن والعاملين حول الأطفال ، وذلك لأن الأطفال مناعتهم أكبر من كبار السن ، وهي سياسة ناجحة تتبعها مصر حاليا .

ونوه " عنان "، على أهمية اللقاحات للحماية من الأعراض الحادة ، سواء من الفيروس الأصلي ، أو المتحورات التابعة لفيروس كورونا ، والتقليل من فرصة تحورات الفيروس بشكل أكبر .

وأوضح أن الحل الوحيد لحماية العالم من متحورات عنيفة أخرة من فيروس كورونا ، هو تطعيم جميع الناس في الفترة التي تتوافر فيها أجسام مضادة ، مشددا : " لام في خلال 8 شهور يبقى فيه تطعيمات سريعة شعان منحتجش جرعة ثالثة زي بعض الدول " .