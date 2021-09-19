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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية

17 نقابة عامة تجهز لإدخال بياناتها على المنظومة الإلكترونية

صدى البلد

 وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوي العاملة تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 ، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017  .

ونظمت وزارة القوي العاملة لقاءً حضره رؤساء اللجان المنضمين لــ 17 نقابة عامة  وهم : العلوم الصحية ، والكيماويات، الإسعاف ، والإتصالات، والبنوك، والإنتاج الحربي، والسكة الحديد ، والنقل الجوي ، والسياحة ، والبريد ، والنقل البري ، والمناجم والمحاجر ، والبترول ، والغزل والنسيج ، والعاملين بهيئة النقل العام ، والنيابات والمحاكم ، وذلك لتسليمها  USER NAME ،والباسورد الخاص بالمنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل،  لبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك .

ومن المقرر عقد لقاء آخر للجان النقابية المنضمة للنقابات العامة المتبقية خلال الفترة القادمة لاستكمال بياناتها على المنظومة إستعداداً لإجراء الانتخابات العام المقبل .

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديريات القوى العاملة المنظمات النقابية العمالية الجمعيات العمومية وزارة القوى العاملة الدورة النقابية الجديدة

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