عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أصيبا بعجز جزئي..

«سعفان» يسلم عاملين قيمة بوليصتي تأمين على العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لعاملين أصيبا بعجز جزئي أثناء عملهما.

وسلم وزير القوى العاملة شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين، للوثيقة التي قامت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بتحمل تكاليف إصدارها.

وتسلم الشيك الأول العامل هاني محمد خضر، من محافظة بني سويف، ويعمل بمحافظة القليوبية، والذي أصيب بحادث أثناء العمل أدى إلى عجز جزئي بسبب كسر بالفخذ، حيث يعمل بأعمال صب الخرسانات وتنفيذ خط الطرد بمواسير الحديد، وذلك في 12 أغسطس 2021، وهو متزوج ولديه 4 بنات وولد، ويبلغ من العمر 40 عاماً، ويسكن في شقة إيجار مؤقت بمبلغ 650 جنيها، وليس لديه أي مصدر دخل.

أما الشيك الثاني فتسلمه العامل محمد أمين السيد متولى، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو يعمل كهربائيا في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأصيب بحادث في أثناء العمل أدى إلي عجز جزئي بالعين اليمنى نتج عنه نزيف بالشبكية، وذلك في  27 مارس 2021، وهو متزوج ولديه بنتان. 

وشدد وزير القوى العاملة على أهمية ثقافة السلامة والصحة المهنية، وارتداء مهمات الوقاية، لتجنب مثل تلك الحوادث التي تعرض العامل لإصابات بالغة.

كما وجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية، قائلاً إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس  عبد الفتاح السيسي وجميع أجهزتها وإداراتها هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع، ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات، لتحقيق حياة كريمة لهم.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

ودعا الوزير العمالة غير المنتظمة إلى دفع القسط السنوي للوثيقة عندما يحل ميعاد سداده، مشيرا إلىي أنه مبلغ زهيد، حيث تصل قيمته إلى 60 جنيها سنويا، حتى يمكن الاستفادة من الوثيقة في حالة - لا قدر الله - حدوث إصابة أو وفاة المؤمن عليه.

وكلف وزير القوى العاملة، رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، بمتابعة حالتي المصابين مع مديرتي القوى العاملة بالشرقية وبني سويف لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم من حيث العلاج وأي مساعدة أخرى قد يحتاجها أى منهما، فضلا عن توجيههما لإستخراج شهادة التأهيل 5% ، لتوفير فرص عمل مناسبة، طبقا لحالة كل منهما، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة “تكافل وكرامة”.

IMG_2663
IMG_2663
IMG_2655
IMG_2655
IMG_2652
IMG_2652
IMG_2674
IMG_2674
IMG_2685
IMG_2685
IMG_2696
IMG_2696
IMG_2698
IMG_2698
IMG_2704
IMG_2704
IMG_2709
IMG_2709
وزير القوى العاملة محمد سعفان بوليصة التأمين التكافلي الحوادث الشخصية العجز الكلى الوفاة الكلي المستديم تعويض الإصابة وزارة القوى العاملة

ترشيحاتنا

علي جمعة: يجوز للإنسان أن يهب ما شاء لأي شخص في حياته

3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك العين السخنة الشهر الماضى

شاهد.. الداخلية تداهم بؤرة لترويج المخدرات بعين شمس

دعاء الحفاظ على النفس من العين والحسد والأمراض

"التعليم" تُّحصل 3% من مصروفات طلاب المدارس الخاصة والدولية

تعرف على مدينة السيارات العالمية.. وخبراء: كانت حلماً وأصبحت حقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

نادين تطلق قذائفها بعد العودة للفن: زوجي عمدة في المنيا.. وسعاد حسنى سبب اعتزالى

شوبير يكشف تطورات أزمة قيد لاعبي الزمالك .. ومفاجأة في مصير الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

فيديو

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ