برلمانية تطالب باستغلال أرض مخازن هيئة التأمين الصحي بفوه لإقامة مستشفى

قدمت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، خطاب إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر، بشأن وقائع فساد وإهدار مال عام تعرقل مسيرة خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس السيسي.

وقالت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن موضوع الاستيلاء على المخازن المركزية الطبية لهيئة التأمين الصحي على مساحة ١٠٠٠ متر داخل زمام مستشفى التأمين الصحى بمدينة فوه في كفر الشيخ ما هو إلا تجسيد لإهدار المال لاسيما وأن أحد أهم شروط هيئة الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات عدم وجود مخازن داخل الحيز العمرانى للمستشفى مما سوف يستوجب حتمية هدم هذا المستودع مستقبلا فى حال تقدمت المستشفى للحصول على شهادة الاعتماد مما يعتبر إهدار واضح وصريح للمال العام.



وأوضحت هالة ابو السعد، حالة السخط الشعبى بين المواطنين فى المدينة والمدن المجاورة رفضا لهذا المشروع حيث أنهم يأملون فى استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الأرض فى داخل أكبر مستشفى للتأمين الصحى فى وسط وغرب الدلتا لبناء صرح طبى يساهم فى تقديم خدمة طبية عالية المستوى لحوالى ٨ مليون نسمة هم سكان مدن ومراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس والمحمودية وادفينا والرحمانية حيث تتوسط مدينة فوه جغرافيا هذه الكتلة السكانية الكبيرة.

ونقلت وكيلة المشروعات الصغيرة، مطالب المواطنين فى إقامة مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال أو مستشفى للعيون لخدمة ٨ مليون إنسان محرومين تماما من هذه الخدمات الصحية بدلا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.