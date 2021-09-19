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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

برنامج ندوات إرشادية حول أمراض الدواجن والحيوانات بشمال سيناء

برنامج ندوات حول
برنامج ندوات حول تربية الدواجن في سيناء

نظمت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، برنامج ندوات ارشادية حول أمراض الدواجن والحيوانات، بناء علي تعليمات الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية، وبإشراف الدكتورة كاميليا كمال رئيس قسم الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري.

 

وقالت الدكتورة كاميليا كمال رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمديرية، إنه تم عقد ندوة إرشادية بمركز الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالعريش حول مرض البروسيلا فى الحيوانات وخطورته في الانتقال للإنسان، و خطورته الاقتصادية وطرق مكافحة المرض، فضلًا عن أهمية مراكز تجميع الألبان والعمل علي تعليمها وتطهيرها  للحفاظ على صحة المواطنين.

 

تربية الدواجن

وأضافت كمال، أنه تم تنفيذ ندوات إرشادية لزيادة وعى المواطنين في تربية الدواجن ،  بالتنسيق مع إدارة بئر العبد البيطرية حيث تضمنت الندوات أهمية تربية كتكوت عمر يوم وأهميته لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور لخلوه من الفيروس.

 

وأشارت كمال إلي أنه سيتم استكمال  تنفيذ  برنامج الندوات بقري الشوحط وقاطية و الخربة بمركز بئر العبد، نظرا لانتشار مزارع الدواجن في المنطقة.

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برنامج ندوات ارشادية أمراض الدواجن

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