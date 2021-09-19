رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد بنك الإمارات دبي الوطني

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وفد بنك الإمارات دبي الوطني، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وضم الوفد الأستاذ أشرف انطون رئيس قطاع الخدمات المصرفية للجهات الحكومية قطاع التجزئة المصرفية والأستاذه شيماء محمد على مدير علاقات العملاء قطاع الخدمات المصرفية للجهات الحكومية قطاع التجزئة المصرفية، والأستاذه ايه إسماعيل، وبحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.



ورحب الدكتور منصور بالوفد داخل الجامعة حيث استعرض خلال اللقاء بعرض نبذه تفصيلية عن الجامعة وما تضمه من كليات ووحدات، مؤكدا أن الجامعة لديها كليات ومعاهد متميزة يبلغ عددها 33 كلية ومعهدا، موزعة على ثلاثة مجمعات، وهم مجمع غرب النيل، والتعليم صناعي 55 فدانا، والـ 330 فدانا بشرق النيل، حيث تنفرد الجامعة عن غيرها من الجامعات الأخرى في مصر والشرق الأوسط بامتلاك كليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة والدراسات العليا للعلوم المتقدمة والعديد من البرامج والشعب الجديدة المتميزة.

وأبدى وفد البنك ترحيبه بالتعاون مع جامعة بنى سويف والخدمات التى يقدمها البنك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل الجامعة، وقام الوفد بالتبرع لصندوق التكافل الإجتماعي بالجامعة، للوقوف مع الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة المختلفة وذلك من دور البنك المجتمعي.