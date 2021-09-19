مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ "أحمد فتوح"

أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق اليوم الأحد.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من المشاركة في التقسيمة التي أقيمت في مران اليوم، واكتفى الظهير الأيسر بخوض التدريبات التأهيلية.



في الوقت نفسه شارك محمود شبانة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم الأحد.

وحصل اللاعب على راحة من تدريب أمس بعد شكواه من الإجهاد، مما دفع الجهاز الطبي لمنحه راحة قبل الانتظام في تدريب الفريق اليوم.



وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأحد.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية خلال المران .



ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولاستئناف مسابقة كأس مصر.