عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 4 إثر اصطدام "تروسيكل" بشجرة في ديرمواس بالمنيا

تصادم سيارة صورة
تصادم سيارة صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد، إثر اصطدام تروسيكل بشجرة في ديرمواس بالمنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين نتيجة اصطدام تروسيكل بشجرة تقع أمام المجرى المائي للترعة البدرمانية بين قريتي أولاد مرجان والبدرمان في ديرمواس بالمنيا.

 

وتبين مصرع: حسني. ا 58 عاما، جندية. ع. ا 38 عاما، وطلعت . ف 40 عاما، وجميعهم من قرية دلجا في ديرمواس.

 

وأصيب في الحادث: سيد. ص 35 عاما، ناجح . ف 45 عاما، فرحة. ا  29 عاما، ومديحة. ش62 عاما، وجميعهم من قرية مرجان.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقل المصابين للمستشفي العام، وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة مستشفي ديرمواس العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب تقرير مفتش الصحة بمركز ديرمواس وتحريات المباحث، وجري إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.

حادث المنيا النيابة العامة مستشفي ديرمواس الأجهزة الامنية اليوم الأحد لنيابة العامة نقل المصابين مصرع 3 أشخاص

موضوعات متعلقة

العثور على جثة سائق توك توك بجوار "المحيط" في المنيا

ترشيحاتنا

كرته تصطدم بالقائم.. كوكا يشارك في تعادل قونيا سلبيا ضد جيرسونسبور بالدوري التركي

خطوتان للأمام.. ابنة بيليه تكشف تطور حالته الصحية بعد جراحة استئصال ورم

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى

6 أمور احرص عليها إذا قمت إلى الصلاة

الإمام الأكبر: الأزهر والفاتيكان تلاقيا من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

فيديو

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ