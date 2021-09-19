بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 4 إثر اصطدام "تروسيكل" بشجرة في ديرمواس بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد، إثر اصطدام تروسيكل بشجرة في ديرمواس بالمنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين نتيجة اصطدام تروسيكل بشجرة تقع أمام المجرى المائي للترعة البدرمانية بين قريتي أولاد مرجان والبدرمان في ديرمواس بالمنيا.

وتبين مصرع: حسني. ا 58 عاما، جندية. ع. ا 38 عاما، وطلعت . ف 40 عاما، وجميعهم من قرية دلجا في ديرمواس.

وأصيب في الحادث: سيد. ص 35 عاما، ناجح . ف 45 عاما، فرحة. ا 29 عاما، ومديحة. ش62 عاما، وجميعهم من قرية مرجان.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقل المصابين للمستشفي العام، وتقرر التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة مستشفي ديرمواس العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب تقرير مفتش الصحة بمركز ديرمواس وتحريات المباحث، وجري إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.