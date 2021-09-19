رئيس جهاز مدينة الشروق: تسليم 4 آلاف وحدة سكنية

قال المهندس علي سعد نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، إن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بمدينة الشروق يصل لـ 4416 وحدة تم تنفيذها بالكامل.

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه تم تسليم السكان 4 آلاف وحدة منها ويتبقى 416 وحدة جار تسليمها.

وأشار سعد ، إلى أنه تم تنفيذ كافة الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي التي تخدم عليه، وتكون عامل جذب للساكن حتى يقيم، حيث تم تنفيذ مدرسة تعليم أساسي متعدد المراحل، وحضانتين، و2 وحدة صحية، و3 أسواق تجارية.

وأكد نائب رئيس جهاز مدينة الشروق أنه يتم تنفيذ جميع أنماط الخدمات التي يمكن أن يحتاجها الساكن للتواجد سواء “تعليمي أو رياضي أو صحي”، حتى تليق كل تلك الخدمات بالمواطن المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها تتم بمساحات كبيرة تصل لـ 95 مترا بواقع 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.