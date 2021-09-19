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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ظاهرة الانتحار.. عضو مجلس نواب تطالب بتوفير مراكز مجانية للطب النفسي

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقه عضو مجلس النواب

طالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، المجتمع بتحمل مسؤولياته تجاه الظواهر الطارئة التي استجدت علي مجتمعنا وعلي رأسها ظاهرة الانتحار التي باتت تدق ناقوس الخطر بعد تكرار مثل هذه الحوادث للوقوف على أسبابها وأبعادها وإقرار حلول جذرية لها.

 


وأضافت أبو شقة في تصريحات لها اليوم، أن الدولة لم تدخر جهداً في استحداث قوانين تواجه التنمر والتحرش وعدد من الظواهر السلبية التي طرأت علي المجتمع، ولكننا نحتاج إلى تفعيل أكثر لهذه القوانين ودور أكبر للأسرة والمؤسسات الدينية وعلي رأسها الأزهر الشريف للتوعية وغرس التعاليم الدينية السماوية السمحة والعمل علي التكاتف والتعاون للنهوض بالوطن من خلال أجيال قادرة علي البناء والتحدي.


وتابعت أبو شقة، أنه علي مراكز الدراسات البحثية والفنية العمل علي إعداد دراسات ورؤى للوقوف علي أسباب هذه الظواهر ومحاولة إيجاد حلول لها باستيعاب طاقات الشباب في مختلف المجالات.


وشددت أبو شقة، علي أن القيادة السياسية نجحت بشكل كبير في عدد من المبادرات الصحية وكان لها الفضل في القضاء علي العديد من الأمراض، وطالبت أبو شقة بتبني مبادرة للصحة والوعى النفسي والإرشاد الأسري علي مستوى الجمهورية تكون معنية بالسلوكيات غير الطبيعية غير النمطية، وسيكون لها أثر كبير في الحد من ظاهرة الانتحار بالكشف المبكر عن دوافعه والعمل على حلها بطرق طبية وعلمية والعمل علي زيادة الثقافة المجتمعية بانتشار مراكز مجانية للطب النفسي تكون متاحه للجميع وعدم التهويل أو التهوين من المرض النفسي لأنه مرض عارض مثل باقي الأمراض بالاضافة إلى إعطاء دور أكبر لرسالة الفن والسينما واستغلاله بالإيجاب وليس بالسلب علي هذه القضية من خلال انتقاء المحتوى المقدم للجمهور.

الإنتحار مراكز مجانية المرض النفسي الفن السينما المؤسسات الدينية

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