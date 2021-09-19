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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس كفر الزيات: حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة

رئيس كفرالزيات:حملة
رئيس كفرالزيات:حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة

نفذت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات، بمحافظة الغربية،اليوم الأحد، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من مناطق المدينة ونفق الدلجمون.

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وأشرف على الحملة علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وترأسها خالد السقا المشرف على قسم الإنارة العامة بمجلس المدينة، وضمت فريق عمل الإنارة بالمجلس، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 55 كشافًا وتركيب 7 كشافات جديدة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

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من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

محافظ الغربية رئيس كفرالزيات حملة صيانه أعمدة الإنارة العامة خدمات المواطنين

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