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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس رجب السويركي وصفوان ثابت ونجله 45 يوما

مطرقة
مطرقة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تجديد حبس صفوان ثابت، ونجله سيف صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان وبسام عنتر.

 

كانت النيابة وجهت اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ، ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

لدائرة الثالثة إرهاب أمن الدولة طوارئ محاكم طرة حصر أمن دولة النيابة لجماعة الإخوان الإرهابية

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