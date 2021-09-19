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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتحي سرور: «كميت» للتحكيم التجاري الدولي يشارك القضاء مسئولية تحقيق العدالة

مجلس أمناء مركز كميت
مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم التجاري الدولي

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس أمناء مركز “كميت” للتحكيم التجاري الدولي، إن المركز يشارك القضاء الرسمي في مسئوليته في تحقيق العدالة، عن طريق مهامه في فض المنازعات الاستثمارية والتجارية والمالية والمصرفية بطريق التحكيم والوساطة والتوفيق. 


وأضاف سرور، خلال الدورة التخصصية في التحكيم التجاري الدولي والتي تعقد بنادي القضاة، أنه أيا كان اختلاف التحكيم عن أعمال القضاء في التقيد بإجراءات معينة، تتم في التحكيم باتفاق الخصوم، ويتميز التحكيم بأنه عمل قضائي، لأن الاتفاق بين أطراف التحكيم لا يمنع أن يكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم من أن يكون حكما، وتطبيقا لإرادة القانون في الحالة المعروضة على المحكمين بواسطة أشخاص محايدين.


أوضح أن الخصوم عندما يلجأون للتحكيم، فإنهم لا يتنازلون عن الاتجاه للقضاء بمعناه العام، وإنما يتنازلون فقط عن الالتجاء إلى القضاء الرسمي، قضاء الدولة، والالتجاء بمنازعاتهم إلى قضاء اتفاقي يسمي التحكيم، فيختارونه بديلا عن القضاء الرسمي لصالح قضاء آخر يختارون به قضاتهم، وقد صدر القانون 27 لسنة 1994، في هذا الشأن، ومن هنا كان التحكيم نوعا آخر من أنواع القضاء، إلى جانب قضاء الدولة، وهو لا يقوم مكانتها عن القضاء الرسمي الذي يزاوله القضاة، ومع ذلك تعترف به الدولة.  

 

وتابع: “وكان شأن القضاء الاتفاقي، أنه لا ينفذ جبرا إلا بأمر السلطة صاحبة السيادة، فمحاكم التحكيم أسوة بأحكام القضاء الرسمي يجب أن تراعي حسن تطبيق القانون، ومنحها القانون حجة وقوة في الأمر المقضي الذي لا يمنح إلا لأحكام القضاء رسميا كان أو تحكيما”.


وأعرب الدكتور أحمد فتحي سرور عن سعادة مركز “كميت” للتحكيم الدولي بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف لحسن تطبيق القانون لبلوغ قيم العدالة، ومشاركة المركز في تنفيذ البرنامج الذي يقدمه أساتذة كرام، مشيرا إلى أن المركز سوف يستفيد من البرنامج والمحاضرات التي يقدمها نخبة من رجال القضاء والقانون مما ينعكس على أداء المركز. 


حضر اللقاء شيوخ ورموز القضاة والقانون، حيث جلس على المنصة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، النائب الأول لرئيس نادي القضاة، والمستشار محمود الميرغني، المحامي العام بنيابة النقض، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، والمستشار فهر عبد العظيم عمارة، المقرر العلمي للدورة، والمستشار أشرف عيسى، المنسق العام.


كما حضر المستشار محمد رضا شوكت، نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، والمستشار دكتور فتحي المصري، نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب عضو مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولي، والدكتور ماجد الشربيني، والدكتور جمال أبو ضيف، والمستشار أشرف واصل، والمستشار كمال خليفة، والمستشار دكتور سمير جاويد، والدكتور أحمد حميدة، ومحمد أشرف واصل، أعضاء مجلس أمناء وإدارة مركز كميت للتحكيم الدولي .


كما شارك في اللقاء، المستشارون محمد صبحي خليفة، سكرتير عام نادي القضاة، وشادي خليفة وحازم أبو سديرة وأسامة الصيرفي، أعضاء مجلس إدارة النادي، والذين كانوا في استقبال القضاة، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم بجانب اللجنة المنظمة.

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الدكتور أحمد فتحي سرور قضاء الرسمي تحقيق العدالة, المنازعات الاستثمارية التحكيم والوساطة والتوفيق الدورة التخصصية في التحكيم التجاري الدولي

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