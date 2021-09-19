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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

بدءً من برج إيفل
بدءً من برج إيفل رنسي يمشي على حبل من برج إلى نهر السي

خلال الاحتفال بيوم التراث السنوي لفرنسا أمس السبت، قام لاعب أكروبات متهور بالمشي عبر منحدر في باريس طوله 600 متر ابتداءً من برج إيفل وعبورًا فوق نهر السين، فيما وقفت الحشود أسفل البرج تشاهد في توتر.  

 

وقد صفق الجمهور المحتشد في باريس أسفل برج إيفل بحرارة للاعب الأكروبات الفرنسي «ناثان بولين» عندما أكمل عبوره فوق نهر السين من ارتفاع 70 مترًا فوق سطح الأرض دون أن يهتز.

 

كان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا يتدرب لمدة أربع سنوات لتحقيق هذا الإنجاز في هذا الوقت بالتحديد، حيث بدأ المشي على الحبل من الطابق الأول في برج إيفل.

 

حتى أنه جلس واستلقى على الحبل المشدود، قبل أن يصل إلى أعلى مسرح Chaillot بعد 30 دقيقة من العرض.

 

علق ناثان على تجربته المجنونة قائلًا: "إنه شعور جميل حقًا بدءًا من برج إيفل".. وأضاف: "خلال الأداء، لم أشعر بالتردد، لم يكن لدي خوف من المرتفعات حقًا".

عثرات في طريق ناثان

توقف ناثان لبضع فترات راحة أثناء المشي حافي القدمين عبر الخط فوق ما يُعتقد أنه أطول معبر علوي في بيئة حضرية على الإطلاق.

واجه ناثان بعض الصعوبة في الحصول على إذن للمغامرة وقال إنه شعر بالقلق بشأن استكمال رحلته بسبب "الضغط المرتبط بالجمهور، وحقيقة وجود الكثير من الأشخاص بالأسفل".

 

لاعب الأكروبات صاحب العديد من الأرقام القياسية العالمية، قام بهذا العمل الفذ للاحتفال بيوم التراث السنوي لفرنسا - عندما تمت دعوة المواطنين لزيارة المباني التاريخية والآثار التي عادة ما تكون مغلقة أمام الجمهور.

 

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