أبوالغيط يوجه كلمة لـ "العربي للمياه" حول موقف الجامعة العربية من حقوق الدول في الأنهار

قال الدكتور خالد أبوزيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى العربي الخامس للمياه، إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية سيوجه كلمة إلى المنتدى الذي تنطلق أعماله بعد غد الثلاثاء بمدينة دبي في الإمارات.



وأضاف أبو زيد - في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن كلمة أمين عام الجامعة العربية ستتناول موقف الجامعة من حقوق الدول العربية في مياه الأنهار المشتركة، واحترام الاتفاقيات الدولية والإقليمية الموقعة لتأمين هذه الحقوق، والحفاظ على الأمن المائي العربي.



وأوضح أن أبو الغيط سيدعو في كلمته إلى وضع أزمة المياه في المنطقة العربية على قمة أولويات صانع القرار العربي، مؤكدًا أنه لا تنمية مستدامة ولا اكتفاء ذاتي في الغذاء يمكن تحقيقه في ظل تآكل الموارد المائية والتناقص المستمر في نصيب الفرد من المياه.



وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية لن يشارك في المنتدى لارتباطه المسبق بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك هذا الأسبوع، وسيكتفي بتوجيه كلمة للمنتدى باسم الجامعة العربية.



ولفت إلى أن هناك أكثر من 7 وزراء للمياه والطاقة والإسكان سيشاركون في المنتدى، علاوة على 800 مسئول وخبير ومتخصص بمجالات المياه.