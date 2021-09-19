عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار دخول مليون عامل..برلماني يكشف فوائد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

النائب عامر الشوربجي
النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في تحقيق الأمن والاستقرار لدولة ليبيا  باعتبارها من أولي الدول الصديقة لمصر وتجمعهما روابط مشتركة من قديم الزمان، لافتا إلي أن الدولة المصرية دائما سباقة وساعية في تحقيق السلام والرخاء ليست علي المستوي العربي فحسب بل العالمي أيضا.

 

وفيما يخص دخول مليون عامل مصري إلي ليبيا، أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة أولي ثمار التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات وعلي رأسها مجال البناء والتشييد، علاوة علي كونها دفعة قوية من شأنها زيادة حجم أعمال شركات القطاع الخاص مما يعود بالإيجاب علي الاقتصاد القومي للدولة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يسعى إلي تحقيق أعلي معدلات التنمية علي المستوي الداخلي والخارجي للدولة، معقبا " احنا بنهتم جدا بتعزيز مصادر الدخل القومي من الخارج فعلى سبيل المثال تحويلات المصريين المسافرين بلغت 31 مليار دولار مما يعد انجازا".

 

واختتم النائب حديثه، قائلا: كما إنه توجد حالة من التمسك من قبل القيادة السياسية الليبية بأخذ رأي الدولة المصرية في كافة القضايا التي تخص الأمن الليبي ما يوضح قوة العلاقة بين البلدين.

بدءًا من 30 سبتمبر.. إعادة تسيير الرحلات من ليبيا إلى مطار القاهرة

وكيل قوى عاملة البرلمان: عودة العمالة المصرية إلي ليبيا ذات بُعد استراتيجي

 

جاء ذلك بعد أن قال وزير العمل الليبي علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل.

 

وأوضح العابد في تصريحات صحفية، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.

 

وأضاف، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بحوالي 19 مليار دينار ليبى وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة "عودة الحياة" التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

 

وقال العابد إن هذه العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة وهي موجودة في مصر.

 

وأشار المسؤول الليبي، إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري موضوع الربط الإلكتروني الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.

ليبيا مجال البناء القطاع الخاص الدخل القومي البنية التحتية المشروعات العملاقة في ليبيا الربط الإلكتروني

ترشيحاتنا

أذن العصر وأنا أصلي الظهر .. فهل أكمل الصلاة وأقضيها

تونس .. حركة النهضة تنفي صلتها بالمظاهرات ضد قيس سعيد

دي خيا ينقذ الشياطين.. رونالدو يقود مانشستر لفوز صعب على وست هام

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أودي تطرح A3 موديل 2022 الجديدة فى السوق المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

فيديو

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ