بعد قرار دخول مليون عامل..برلماني يكشف فوائد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في تحقيق الأمن والاستقرار لدولة ليبيا باعتبارها من أولي الدول الصديقة لمصر وتجمعهما روابط مشتركة من قديم الزمان، لافتا إلي أن الدولة المصرية دائما سباقة وساعية في تحقيق السلام والرخاء ليست علي المستوي العربي فحسب بل العالمي أيضا.

وفيما يخص دخول مليون عامل مصري إلي ليبيا، أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة أولي ثمار التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات وعلي رأسها مجال البناء والتشييد، علاوة علي كونها دفعة قوية من شأنها زيادة حجم أعمال شركات القطاع الخاص مما يعود بالإيجاب علي الاقتصاد القومي للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يسعى إلي تحقيق أعلي معدلات التنمية علي المستوي الداخلي والخارجي للدولة، معقبا " احنا بنهتم جدا بتعزيز مصادر الدخل القومي من الخارج فعلى سبيل المثال تحويلات المصريين المسافرين بلغت 31 مليار دولار مما يعد انجازا".

واختتم النائب حديثه، قائلا: كما إنه توجد حالة من التمسك من قبل القيادة السياسية الليبية بأخذ رأي الدولة المصرية في كافة القضايا التي تخص الأمن الليبي ما يوضح قوة العلاقة بين البلدين.

جاء ذلك بعد أن قال وزير العمل الليبي علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح العابد في تصريحات صحفية، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.

وأضاف، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بحوالي 19 مليار دينار ليبى وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة "عودة الحياة" التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

وقال العابد إن هذه العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة وهي موجودة في مصر.

وأشار المسؤول الليبي، إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري موضوع الربط الإلكتروني الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.