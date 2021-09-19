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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تحذيرات CIA .. تقرير يكشف خطأ ارتكبه الجيش الأمريكي بالضربة الأفغانية على مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

اعترف الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية ، بأنه لم يُقتل أي من مقاتلي داعش وخراسان في الغارة الجوية يوم 29 أغسطس الماضى في كابول التي خلفت عشرة قتلى مدنيين ، وتحمل المسؤولية الكاملة عن 'النتيجة المأساوية' للهجوم.
 

وعندما شن الجيش الأمريكي ضربة بطائرة بدون طيار في 29 أغسطس لإيقاف سيارة يعتقد أنها كانت تحمل متفجرات كانت موجهة إلى مطار حامد كرزاي الدولي ، حيث كانت القوات الأمريكية تقود جهود الإجلاء ، أصدرت وكالة المخابرات المركزية (CIA) تنبيهًا عاجلاً بأن المدنيين على الأرجح في المنطقة ، بحسب ثلاثة مصادر نقلتها شبكة سي إن إن.
 

جاء التحذير من احتمال وجود أطفال بالقرب من سيارة تويوتا السيدان البيضاء المستهدفة قبل ثوان من إصابة الصاروخ بالسيارة. 

 

وقُتل عشرة مدنيين ، بينهم سبعة أطفال ، أصغرهم في الثانية من العمر ، في الغارة بينما كانت السيارة تدخل إلى ممر العائلة.

خطأ مأساوي
كانت الضربات الجوية قد صدرت بأوامر من الجيش الأمريكي في أعقاب الهجمات الإرهابية المميتة التي نفذتها داعش في خراسان والتي استهدفت حشودًا من المدنيين بالإضافة إلى الجنود الأمريكيين وطالبان خارج مطار حامد كرزاي الدولي في 26 أغسطس. 

 

وخلفت التفجيرات ما يقرب من 200 شخص قتلى وآلاف الجرحى.

 

وبرر الجيش الضربة على أنها استهدفت هدفًا إرهابيًا مؤكدًا ، وإن كان مع الاعتراف بأن بعض المدنيين ربما قُتلوا.

 

ويقال إن مسؤولي المخابرات تابعوا لعدة ساعات تحركات سائق السيارة، زماري أحمدي، وهو موظف في منظمة التغذية والتعليم الدولية غير الحكومية الأمريكية.

 

وكانوا يتصرفون ظاهريًا بناءً على معلومات تفيد بأن أحمدي كان له تفاعل قصير مع أشخاص يعتقد الجيش أنه منزل آمن لداعش. 

 

ولاحظ القادة العسكريون أن الرجل يحمل ما اعتقدوا أنه متفجرات لكن تبين أنها أباريق مياه في الجزء الخلفي من السيارة لإعادتها إلى المنزل.


كما أفاد البنتاجون بحدوث انفجار ثانوي كبير، على الأرجح بسبب متفجرات في صندوق السيارة ، مع الفضل في سقوط ضحايا مدنيين. ومع ذلك ، فإن هذا الانفجار كان على الأرجح عبارة عن خزان غاز غازي يقع خلف السيارة المتوقفة التي اشتعلت بعد غارة الطائرة بدون طيار ، كما يكتب المنفذ.


دافع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي بالمثل عن الإضراب ووصفه بأنه 'صالح'.

 

وقال الجنرال في مشاة البحرية الأمريكية فرانك ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM)، إن قرار ضرب المركبة تم اتخاذه 'باعتقاد جاد'، على أساس معيار “اليقين المعقول” ، بأنه يشكل تهديدًا وشيكًا على المركبة.


ومع ذلك ، يوم الجمعة ، بعد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز ، أقر البنتاجون بأن غارة الولايات المتحدة بطائرة بدون طيار في كابول في 29 أغسطس كانت “خطأ مأساويا” أودت بحياة 10 مدنيين ، بمن فيهم عامل إغاثة وسبعة أطفال. صرح الجنرال فرانك ماكنزي بأنه لم يكن هناك أي شخص في السيارة مرتبط بداعش خراسان، كما كان يعتقد في الأصل.

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