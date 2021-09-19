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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العربية المتحدة للشحن تدعو عموميتها للانعقاد لدمج أو تصفية الشركة

العربية للشحن
العربية للشحن

قرر مجلس إدارة شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري و البري أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.

وقالت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري و البري أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، إن الجمعية العمومية ستنظر في زيادة رأس المال أو حل وتصفية الشركة أو دمجها مع شركات أخرى.

أوضحت المؤشرات المالية شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري و البري أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، كشفت تسجل الشركة صافي خسائر بلغ 28.09 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020- 2021، مقابل 29.11 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري و البري أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتعد الشركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ هي أقدم شركة للشحن والتفريغ فى جمهورية مصر العربية ويرجع تاريخ أنشأها لعام 1963، وصدر قرار بعودة الشركة الى مظلة القانون 203لسنة 1991 لتصبح شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 71% من اسهم الشركة و 29 % المساهمين والافراد .

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