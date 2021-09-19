الكشف على 500 حالة في قافلة مستقبل وطن الطبية بـ شبرا الخيمة

نظم حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة، اليوم الأحد، قافلة طبية شاملة للكشف على المواطنين وصرف الأدوية بالمجان برعاية النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.

شملت القافلة جميع التخصصات " باطنة - رمد - قلب - عظام - الكبد - والمخ والأعصاب - أنف وأذن وحنجرة - الأطفال - النساء - الجلدية "بالإضافة الى صيدلية متكاملة لصرف العلاج بالمجان لجميع الحالات، وتمكنت من توقيع الكشف الطبى على 500 حالة وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

تأتى هذه المبادرات فى اطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن وتوجيهات الأمانة العامة فى مساندة الدولة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال النائب سيد حجازي، إن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك القافلة، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

وأضاف حجازي أن القافلة تم تنفيذها بفريق طبي متخصص، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المرضى لافتا أي أن سياسة الحزب تهدف إلي الحفاظ علي صحة المواطن، والحث علي المشاركة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين ،ومساندة الدولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، قائلا: “المواطن له حق علينا”.