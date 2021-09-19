عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرتغال تتصدر منافسات نهائي الشباب تحت 19 سنة ببطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

احتل منتخب البرتغال المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية في منافسات الشباب تحت 19 عام ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وحقق ديورتيه تاليجيو لاعب منتخب البرتغال المركز الأول بمجموع نقاط 541‪ نقطة بينما احتل سيدريك شيتلر لاعب منتخب فرنسا المركز الثاني بمجموع نقاط 539‪ نقطة وحصد إيفان بيرتيجو لاعب منتخب بيلا روسيا المركز الثالث بمجموع نقاط 535 

بينما احتل معتز محمد لاعب منتخب مصر المركز الثاني عشر برصيد 514‪ نقطة فيما جاء مازن شعبان في المركز الخامس عشر برصيد 510 نقاط

وحقق سيف البنداري المركز الثالث والعشرون برصيد 493‪ نقطة فيما جاء مصطفى محمد المركز الأخير برصيد 445‪ نقطة.

وكان قد حصد المنتخب الوطني حتى الآن 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر - مصطفي وليد.

ويضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلاند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
 

منتخب البرتغال بطولة العالم للخماسي الحديث الخماسي الحديث

ترشيحاتنا

مسؤول: الاتحاد الأوروبي يناقش أزمة الغواصات بين أستراليا وفرنسا 15 أكتوبر

فتوى تثير الجدل بين علماء الأزهر على الفضائيات .. والبنات يحصدن الأموال

توتنهام ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول وفرص ضائعة بالجملة

دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

رئيس الوزراء يتابع أنشطة "الصندوق السيادي" وكيفية الإستفادة وأرض الحزب الوطني بالكورنيش

الدخول مجانا.. تعرف على برنامج مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

فيديو

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ