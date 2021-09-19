البرتغال تتصدر منافسات نهائي الشباب تحت 19 سنة ببطولة العالم للخماسي الحديث

احتل منتخب البرتغال المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية في منافسات الشباب تحت 19 عام ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وحقق ديورتيه تاليجيو لاعب منتخب البرتغال المركز الأول بمجموع نقاط 541‪ نقطة بينما احتل سيدريك شيتلر لاعب منتخب فرنسا المركز الثاني بمجموع نقاط 539‪ نقطة وحصد إيفان بيرتيجو لاعب منتخب بيلا روسيا المركز الثالث بمجموع نقاط 535

بينما احتل معتز محمد لاعب منتخب مصر المركز الثاني عشر برصيد 514‪ نقطة فيما جاء مازن شعبان في المركز الخامس عشر برصيد 510 نقاط

وحقق سيف البنداري المركز الثالث والعشرون برصيد 493‪ نقطة فيما جاء مصطفى محمد المركز الأخير برصيد 445‪ نقطة.

وكان قد حصد المنتخب الوطني حتى الآن 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر - مصطفي وليد.

ويضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلاند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

