هاني شاكر: قرارات الرئيس السيسي تجاه أهل الفن أثلجت قلوبنا

عبَّر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن عميق فرحته بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، لأهل الفن، مؤكدا أن هذا القرار أثلج قلوب الجميع.

وأكد هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار لا يخرج إلا من رئيس حقيقي لكل المصريين، مشيرا إلى أن ما يحدث حلم لا نريد أن نفوق منه، وما حدث؛ هو أكثر مما نتوقع.

وأوضح هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يكون مناصرا لمصر وشعبها في جميع المواقف الصعبة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدة تحركات في هذا الأمر مع وزراء معنيين بقرار الرئيس.

شار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيس، بحث- في اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأحد- مسألة تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والدور المهم التي تقوم به خاصة فيما يتعلق بالعاملين الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم.

واطلع السيسي على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي.