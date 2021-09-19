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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز

تدريبات سموحة
تدريبات سموحة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية علي ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس مصر.

 

وسادت حالة من الأجواء الإيجابية وروح معنوية مرتفعة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، استعداداً للموسم الجديد، حيث تتواصل الاستعدادات والتحضيرات بين صفوف الفريق .

ويركز الجهاز الفني للفريق  خلال الفترة الحالية على زيادة معدلات اللياقة البدنية استعدادا للمرحلة المقبلة .


وانضم الثنائي بهاء مجدى وأحمد بيكهام بعد الإعلان عن ضمهما لتدعيم صفوف الأمواج الزرقاء استعدادا للموسم المقبل.


ويسعي الجهاز الفني للفريق لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.

سموحة كأس مصر بيراميدز بيكهام بطولة كأس مصر

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