آلية تنفيذ قرار الرئيس بإخضاع الفنانين للتأمين الاجتماعي.. فيديو

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن ملف معاشات الفنانين جاء بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية، تقديرا لقوة الفن الناعمة، لافتا إلي أن هناك فنانين تأخذهم الحياة العملية وفجأة يختفي عن الأضواء، وينقطع الدخل ويكتشف أنه ليس لديه معاش.

وأضاف جمال عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" علي قناة "تن"، أن المشكلة لدي الفنانين هو أنهم ليس لديهم وعي بنظام التأمينات، وكانوا يظنون أنهم ليس لديهم تأمينات، ولكن القانون قام بتغطية هذه الفئة مع إمكانية اختيار الدخل الذي يريد به التأمين علي نفسه، مع تسديد الاشتراكات كل شهر.

وأوضح جمال عوض: “الهيئة قامت بعمل لجان لنشر الوعي التأميني، وقمنا بعمل مجموعة من الإجراءات لتبسيط عملية التأمين علي الفنان، وعلي جميع الفنانين التقديم بورق التأمين للنقابة الخاضع لها”.